Оборудование Sotax позволяет максимально автоматизировать производство лекарств

Швейцарский производитель тестеров твёрдых лекарственных форм Sotax AG представляет на рынке, пожалуй, самую обширную линейку тестеров различной конфигурации для решения разнообразного спектра задач.

Тестеры растворения. Тестер растворения «проточная ячейка». Полностью автоматические системы растворения. Автоматические системы подготовки проб. Ручные, полуавтоматические и полностью автоматические тестеры твердости, веса и геометрических размеров таблеток. Ручные и автоматические тестера распадаемости. Тестеры истираемости. Насыпной плотности. Тестер скручиваемости колпачков.

Компания Sotax AG занимается производством оборудования для фармацевтической отрасли уже более 40 лет. Продукция Sotax является высококачественным оборудованием, отличающимся надежностью и отличными потребительскими качествами. При его производстве используются комплектующие только европейских и японских поставщиков. Сборка осуществляется на заводах в Швейцарии. Как следствие многие ведущие мировые фармацевтические корпорации выбирают оборудование Sotax.

Выбор качественного и надежного оборудования позволит вам избежать значительных расходов в будущем на постгарантийное обслуживание оборудования, приобретение запасных частей и потерь в следствие простоя тестеров.

В настоящее время в лабораторной практике наметилась тенденция к автоматизации как можно большего числа анализов и рутинных операций. Автоматизация в первую очередь позволяет максимально исключить влияние человеческого фактора на результат исследований, а также освободить персонал и сконцентрировать внимание на анализе данных, а не на процессе их получения.

Оборудование Sotax позволяет максимально автоматизировать многие процессы и упростить получение отчетов. Необходимо отметить, что тестеры имеют модульную контракцию, что позволяет модернизировать даже ручной тестер растворения не только до системы offline (с насосом для отбора проб и коллектором фракций) но и до системы (online или on-/offline) со спектрофотометром или даже хроматографом. В случае использования программного обеспечения WinSotax+ возможно получать единый отчет о тесте растворения, который будет включать данные со спектрофотометра.

Модульный принцип и возможность модернизации оборудования – это отличный способ разнести инвестиции на несколько лет.

Система способна тестировать до 8 партий подряд без участия оператора. Тесты могут проводиться как в соответствии с USP1 (вращающаяся корзинка), так и в соответствии с USP2 (лопастная мешалка). Sotax MD имеет встроенную станции подготовки среды (подготовка, подогрев, дегазация) и фильтрования (меняет фильтры после каждого отбора проб). После каждой партии препарата, система моется в автоматическим режиме и наполняет стаканы новой средой (при необходимости для каждой партии возможно использовать индивидуальную среду растворения).

Полностью автоматические системы растворения востребованы как в исследовательских R&D лабораториях, так и в рутинном контроле качества QC.

gmpnews