Оборудование Sotax позволяет максимально автоматизировать производство лекарств

Швейцарский производитель тестеров твёрдых лекарственных форм Sotax AG представляет на рынке, пожалуй, самую обширную линейку тестеров различной конфигурации для решения разнообразного спектра задач.
- Тестеры растворения.
- Тестер растворения «проточная ячейка».
- Полностью автоматические системы растворения.
- Автоматические системы подготовки проб.
- Ручные, полуавтоматические и полностью автоматические тестеры твердости, веса и геометрических размеров таблеток.
- Ручные и автоматические тестера распадаемости.
- Тестеры истираемости.
- Насыпной плотности.
- Тестер скручиваемости колпачков.
Компания Sotax AG занимается производством оборудования для фармацевтической отрасли уже более 40 лет. Продукция Sotax является высококачественным оборудованием, отличающимся надежностью и отличными потребительскими качествами. При его производстве используются комплектующие только европейских и японских поставщиков. Сборка осуществляется на заводах в Швейцарии. Как следствие многие ведущие мировые фармацевтические корпорации выбирают оборудование Sotax.
Выбор качественного и надежного оборудования позволит вам избежать значительных расходов в будущем на постгарантийное обслуживание оборудования, приобретение запасных частей и потерь в следствие простоя тестеров.
В настоящее время в лабораторной практике наметилась тенденция к автоматизации как можно большего числа анализов и рутинных операций. Автоматизация в первую очередь позволяет максимально исключить влияние человеческого фактора на результат исследований, а также освободить персонал и сконцентрировать внимание на анализе данных, а не на процессе их получения.
Оборудование Sotax позволяет максимально автоматизировать многие процессы и упростить получение отчетов. Необходимо отметить, что тестеры имеют модульную контракцию, что позволяет модернизировать даже ручной тестер растворения не только до системы offline (с насосом для отбора проб и коллектором фракций) но и до системы (online или on-/offline) со спектрофотометром или даже хроматографом. В случае использования программного обеспечения WinSotax+ возможно получать единый отчет о тесте растворения, который будет включать данные со спектрофотометра.
Модульный принцип и возможность модернизации оборудования – это отличный способ разнести инвестиции на несколько лет.
Система способна тестировать до 8 партий подряд без участия оператора. Тесты могут проводиться как в соответствии с USP1 (вращающаяся корзинка), так и в соответствии с USP2 (лопастная мешалка). Sotax MD имеет встроенную станции подготовки среды (подготовка, подогрев, дегазация) и фильтрования (меняет фильтры после каждого отбора проб). После каждой партии препарата, система моется в автоматическим режиме и наполняет стаканы новой средой (при необходимости для каждой партии возможно использовать индивидуальную среду растворения).
Полностью автоматические системы растворения востребованы как в исследовательских R&D лабораториях, так и в рутинном контроле качества QC.