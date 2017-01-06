Греция обвиняет швейцарский фармацевтический гигант Novartis в подкупе госслужащих

Министерство юстиции Греции обещает «скорое и всеобъемлющее» расследование обвинений в коррупции и подкупе госслужащих, выдвинутых в адрес швейцарского гиганта мировой фармацевтической индустрии Novartis, сообщает Swiss Info.

Основанием для расследования послужили публикации в прессе «разоблачающих материалов о том, как Novartis давал взятки различным функционерам», пояснил министр юстиции Ставрос Контонис.

Антикоррупционная прокуратура Греции уже посетила офис Novartis, расположенном в пригороде Афин, с целью сбора улик. Чиновники министерства в частных беседах говорят, что в греческую столицу прибыла группа агентов ФБР для оказания местным властям помощи в следственных мероприятиях.

Интерес американцев к данному делу не случаен: деятельность фармацевтического концерна расследовалась в США еще в 2014 году. Тогда швейцарцев обвинили в выплате взяток чиновникам ради увеличения объема продаж определенных препаратов. В итоге министерство юстиции США оштрафовало Novartis на $390 миллионов.

В последние дни громкое расследование оказалось в центре внимания СМИ благодаря неудачной попытке самоубийства одного из менеджеров Novartis, происшедшей в новогоднюю ночь. Свести счеты с жизнью сотруднику компании, уже побывавшему на допросах, помешала полиция.

Пресс-служба Novartis отреагировала на происходящее сдержанно, заявив, что руководству компании известно о происходящем в Греции «из сообщений СМИ», и пояснила, что швейцарцы хотели бы получить больше информации и готовы к сотрудничеству с властями.

По данным агентства новостей ATS, предварительное следствие ведется уже 2 месяца, проведены допросы почти 178 человек. Речь идет о предоставлении противозаконных «скидок» (или «откатов») на препараты государственным служащим и врачам. Сумма ущерба пока не разглашается.

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