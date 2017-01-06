Во Франции приостановлена продажа препарата с витамином D из-за смерти младенца

Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения сообщило о возможной связи между приемом пищевой добавки Uvesterol D и смертью новорожденного, сообщает Русская служба BBC.

Uvesterol D распространен во Франции, его дают детям до 5 лет, испытывающим дефицит витамина D. Французские власти пока не нашли точных доказательств, что причиной смерти стала эта пищевая добавка. По словам министра здравоохранения Франции Марисоль Турен, витамин D не представляет опасности для детей. Она считает, что риск вызван «особым методом приема добавки» и пообещала предоставить родителям «прозрачную, объективную и надежную информацию».

Официально, согласно заявлению Французского национального агентства по безопасности лекарственных средств, речь идет только о препарате Uvesterol D, который закапывают пипеткой.

Младенец умер ещё 21 декабря. По предварительным данным, после того как ему закапали в рот дозу Uvesterol D с помощью пластмассовой пипетки у него сразу же началось удушье, а через два часа он умер от остановки сердца и дыхания.

Французское агенство по безопасности лекарств ещё в 2006-ом году приняло меры для ограничения рисков, связанных с приемом Uvesterol D, после того как стали известны некоторые побочные эффекты препарата.

Однако с момента начала продажи этой добавки в 1990 году и до декабря 2016 года связанных с ней смертей зарегистрировано не было.

В 2013 году агентство порекомендовало родителям вводить витамин по одной капле с перерывами и перед едой, а также держать ребенка в полусидящей позе. Она также сократило рекомендованную дозу.

В 2014 году журнал Prescire призвал прекратить давать витаминные добавки Uvesterol новорожденным детям, заявив, что и агентство по безопасности лекарственных средств, и компания производитель предлагают только полумеры и тянут время.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»