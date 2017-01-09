Украина упростила регистрацию иностранных лекарств

Теперь лекарства из ЕС, Швейцарии, Японии, Австралии, США и Канады могут быть зарегистрированы на Украине за 17 дней

Украина упростила регистрацию лекарств из стран ЕС, Швейцарии, Японии, Австралии, США и Канады. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

«Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ Минздрава, благодаря которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут зарегистрироваться на Украине за 17 дней», — отмечает ведомство на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых на Украине около 10 тысяч. Ранее процедура длилась один-два года, а для ее упрощения производитель часто вынужден был обходить официальные процедуры, прибегая к коррупционным схемам.

По словам члена правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Александры Устиновой, после того, как «заработало правило признания лекарств, зарегистрированных в развитых странах, гораздо труднее затормозить их регистрацию, что позволит расширить ассортимент».

В то же время эксперт в сфере регистрации лекарственных препаратов Виктор Чумак считает, что новшество с упрощением легализации препаратов «никаких существенных изменений, направленных на решение проблем фармацевтического рынка Украины, не несет».

ТАСС