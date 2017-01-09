Азербайджан обсуждает создание фармзаводов с компаниями Турции и Украины — министр

Азербайджан ведет переговоры с компаниями Турции и Украины по созданию совместных фармацевтических заводов, сказал в интервью государственному агентству “АзерТадж” министр экономики, председатель Тарифного (ценового) совета Шахин Мустафаев.

По словам министра, в настоящее время эти компании готовят бизнес-планы и документы по техническому обоснованию своих проектов.

“В то же время ведутся работы по привлечению в Азербайджан европейских компаний. Так, делегация министерства по экономике была в Германии и Швейцарии, где провела переговоры с потенциальными партнерами. Эти компании выразили заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном для производства лекарств. Например, некоторые компании выразили заинтересованность в создании упаковочного предприятия для патентованных лекарств, которые будут производиться в нашей стране”, — сказал Мустафаев.

“Кроме строительства фармацевтических заводов инвесторы заинтересованы и в других медицинских направлениях: так, в настоящее время ведутся работы для реализации проекта по производству одноразовых шприцов”, — отметил министр.

Министр напомнил, что в ноябре 2016 года в Пираллахинском промышленном парке был заложен фундамент совместного с Россией фармацевтического завода.

“Инженерными работами на заводе занимаются ведущие компании Германии и Италии, а стоимость проекта составляет 74 миллиона долларов. На заводе предусмотрен выпуск препаратов для терапии ВИЧ-инфекции, средств для лечения заболеваний нервной системы, кардиоваскулярной, костно-мышечной и дыхательных систем, антибиотиков, лекарств против диабета, а также рентгеноконтрастных средств и веществ для магнитно-резонансных обследований. Всего предприятие наладит выпуск 89 видов лекарственных средств. Мощность завода составит 22,5 миллиона упаковок, или 500 миллионов таблеток и капсул”, — сказал Мустафаев.

Кроме этого, добавил глава минэкономики, в январе также планируется заложить фундамент совместного фармацевтического завода с Ираном.

“Создание предприятия пройдет поэтапно: на первом этапе планируется производство лекарств в форме таблеток и капсул, на втором — в форме ампул и флаконов, на третьем — более расширенный спектр антибиотиков. Стоимость первого этапа составляет 20,5 миллиона долларов, в его рамках планируется производство 84 наименований различных болеутоляющих, антибиотиков, антиаллергических, гастроэнтерологических, противогрибковых и других лекарств”, — сказал Мустафаев.

Азад Гасанли

trend.az