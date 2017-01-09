«Фармстандарт» выиграл тендер на поставку диметилфумарата

Компания «Фармстандарт» выиграла тендер на поставку Департаменту здравоохранения Москвы препарата от рассеянного склероза диметилфумарата на сумму 499,4 млн рублей. Информация об этом содержится в материалах закупки, опубликованных на портале zakupki.gov.ru.

Рассмотрение заявок состоялось 30 декабря. «Фармстандарт» оказалась единственной компанией, которая подала заявку на участие в тендере.

Согласно документам, «Фармстандарт» должен будет поставить Департаменту здравоохранения Москвы препарат для лечения рассеянного склероза диметилфумарат на сумму 499,4 млн рублей для обеспечения льготных категорий граждан этим лекарством в 2017-2018 годах.

Срок поставки товара – до 30 ноября 2018 года.

Как сообщалось в мае 2016 года, распространенность рассеянного склероза среди российских детей до 14 лет выросла на 24% (со 108 тысяч до 161 тысячи человек) с 2012 по 2014 год, а количество диагностированных случаев заболевания – на 34% (с 29 тысяч до 51 тысячи).

ПАО «Фармстандарт» – российская фармацевтическая компания. В 2015 году консолидированная выручка «Фармстандарта» составила 47,2 млрд рублей, чистая прибыль – 13,9 млрд рублей. Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Источник: Госзакупки

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