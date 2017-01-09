Takeda покупает американского производителя онкопрепаратов ARIAD «Фармстандарт» выиграл тендер на поставку диметилфумарата » Отменена государственная регистрация и исключены из реестра семь лекарственных средств Министерством здравоохранения РФ в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения следующих лекарственных препаратов: Максидекс® (МНН Дексаметазон) — регистрационное удостоверение П N013731/02 от 09.12.2008, выдано с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия; мазь глазная, 0.1%; производство с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия.

(МНН Дексаметазон) — регистрационное удостоверение П N013731/02 от 09.12.2008, выдано с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия; мазь глазная, 0.1%; производство с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия. Тобрадекс® (МНН Дексаметазон+Тобрамицин) — регистрационное удостоверение П N016323/01 от 20.07.2010, выдано ООО «Алкон Фармацевтика», Россия; мазь глазная; производство с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия.

(МНН Дексаметазон+Тобрамицин) — регистрационное удостоверение П N016323/01 от 20.07.2010, выдано ООО «Алкон Фармацевтика», Россия; мазь глазная; производство с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия. Тобрекс (МНН Тобрамицин) — регистрационное удостоверение П N014447/01 от 08.08.2008, выдано с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия; мазь глазная, 0.3%; производство с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия.

(МНН Тобрамицин) — регистрационное удостоверение П N014447/01 от 08.08.2008, выдано с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия; мазь глазная, 0.3%; производство с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия. Тамифлю® (МНН Осельтамивир) — регистрационное удостоверение ЛС-000550 от 07.06.2010, выдано Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 12 мг/мл; производство Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария.

(МНН Осельтамивир) — регистрационное удостоверение ЛС-000550 от 07.06.2010, выдано Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 12 мг/мл; производство Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария. Бактрим форте (МНН Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]) — регистрационное удостоверение П N014158/01 от 12.09.2008, выдано Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария; таблетки покрытые оболочкой, 960 мг; производство Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария.

(МНН Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]) — регистрационное удостоверение П N014158/01 от 12.09.2008, выдано Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария; таблетки покрытые оболочкой, 960 мг; производство Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария. Роцефин® (МНН Цефтриаксон) — регистрационное удостоверение П N013244/03 от 26.08.2010, выдано Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария; порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г; производство Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария.

(МНН Цефтриаксон) — регистрационное удостоверение П N013244/03 от 26.08.2010, выдано Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария; порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г; производство Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария. Авонекс® (МНН Интерферон бета-1a) — регистрационное удостоверение П N016250/01 от 18.02.2010, выдано Биоген Айдек Лимитед, Великобритания; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг; производство Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция. gmpnews