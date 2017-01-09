«  
  »

Takeda покупает американского производителя онкопрепаратов ARIAD

Компании Takeda Pharmaceutical (TSE: 4502) («Такеда») и ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARIA) («ARIAD») объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому японская фармкомпания Takeda приобретет все выпущенные акции американского производителя онкопрепартов ARIAD.

Как сообщается в официальном пресс-релизе японского производителя, Takeda заплатит за каждую акцию $ 24,00 наличными. Полная стоимость всего пакета акций составляет около $ 5,2 млрд.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Ожидается, что она завершится к концу февраля 2017 года, при условии соблюдения необходимых разрешений регулирующих органов.

gmpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Январь 9, 2017 | Просмотров: 41 | Тема: | Категория: Новости