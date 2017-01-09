В Узбекистане создадут фармацевтические индустриальные зоны Отменена государственная регистрация и исключены из реестра семь лекарственных средств » Takeda покупает американского производителя онкопрепаратов ARIAD Компании Takeda Pharmaceutical (TSE: 4502) («Такеда») и ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARIA) («ARIAD») объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому японская фармкомпания Takeda приобретет все выпущенные акции американского производителя онкопрепартов ARIAD. Как сообщается в официальном пресс-релизе японского производителя, Takeda заплатит за каждую акцию $ 24,00 наличными. Полная стоимость всего пакета акций составляет около $ 5,2 млрд. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Ожидается, что она завершится к концу февраля 2017 года, при условии соблюдения необходимых разрешений регулирующих органов. gmpnews