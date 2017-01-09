В Узбекистане создадут фармацевтические индустриальные зоны

В Узбекистане планируют создать фармацевтические индустриальные зоны. Зоны будут созданы в четырех регионах страна.

Проект указа Президента Узбекистана «О создании фармацевтических индустриальных зон «Бойсун-фарм», «Бостонлик-фарм», «Заамин-фарм» и «Сырдарья-фарм» опубликован для обсуждения на Едином портале интерактивных государственных услуг.

Согласно указу, фармацевтическая индустриальная зона «Бойсун-фарм» будет создан в Бойсунском районе Сурхандарьинской области.

Правительство планирует создать фармацевтическую индустриальную зону «Бостонлик-фарм» в Бостонлыкском районе Ташкентской области.

Фармацевтическая индустриальная зона (ФИЗ) «Заамин-фарм» будет создана в Зааминском районе Джизакской области и фармацевтическая индустриальная зона «Сырдарья-фарм» — в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

Основными задачами ФИЗ являются привлечение прямых инвестиций иностранных и местных инвесторов для создания современных производств по выпуску фармацевтической продукции и лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью на базе субстанций и растительных лекарственных средств.

ФИЗы также должны обеспечить комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного потенциала Сурхандарьинской, Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей.

Создание новых современных производств в сфере первичной обработки, хранения, упаковки, глубокой переработки лекарственных растений, производства фармацевтической продукции и лекарственных средств, изделий медицинского назначения, вспомогательных и упаковочных материалов также включены в основные задачи зон.

ФИЗы должны углубить локализацию производства фармацевтической продукции на базе местного растительного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями Узбекистана.

Согласно проекту указа, срок функционирования ФИЗ «Бойсун-фарм», ФИЗ «Бостонлик-фарм», ФИЗ «Заамин-фарм» и ФИЗ «Сырдарья-фарм» составит 30 лет с возможностью его последующего продления.

В течение срока функционирования на территориях ФИЗ «Бойсун-фарм», ФИЗ «Бостонлик-фарм», ФИЗ «Заамин-фарм» и ФИЗ «Сырдарья-фарм» действуют особые налоговые и таможенные льготы.

Участники ФИЗ «Бойсун-фарм», ФИЗ «Бостонлик-фарм», ФИЗ «Заамин-фарм» и ФИЗ «Сырдарья-фарм» будут освобождены от уплаты:

земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте:

от $300 тыс. до $1 млн. — сроком на 3 года;

от $1 млн. до $5 млн. — сроком на 5 лет;

от $5 млн. до $10 млн. — сроком на 7 лет;

свыше $10 млн. — сроком на 10 лет.

uzdaily.uz