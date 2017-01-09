Акции фармы Pacira Pharmaceuticals выросли благодаря новому препарату

На торгах 6 января акции фармацевтической компании Pacira Pharmaceuticals Inc. (PCRX, NASDAQ) выросли на 17,28% до $40,05. Драйвером роста стали предварительные финансовые данные за четвертый квартал. До этого, 3 января, аналитики из инвестиционной компании H.C. Wainwright установили рекомендацию покупать акции PCRX и целевую цену в $43.

Согласно предварительным данным за четвертый квартал 2016 г., компания Pacira Pharmaceuticals получила $72,9 млн выручки. Большая часть выручки получена от реализации послеоперационного обезболивающего препарата Exparel. Продажи Exparel выросли до $71,4 млн, или на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Таким образом, ожидаемый объем продаж Exparel за 2016 г. составит $265,8 млн, что на 10,8% больше по сравнению с 2015 г. В целом, выручка Pacira Pharmaceuticals, как ожидается, составит $276,4 млн — на 11% больше, чем в 2015 г. Аналитики ожидают в четвертом квартале прибыль на акцию в размере $0,02 и $0,54 по итогам года.

Компания Pacira Pharmaceuticals провела масштабную информационную кампанию, которая способствовала расширению сферы применения Exparel. В частности, Exparel используют в качестве альтернативы опиоидным анестетикам при проведении пластических и эстетических операций в США. Препарат лучше переносится пациентами и помогает быстрее восстановиться после операции.

По мнению аналитиков, компания Pacira Pharmaceuticals продолжит расширять сферу применения препарата Exparel в качестве альтернативы стандартным опиоидам, которые вызывают тяжелые побочные эффекты, прежде всего трудноизлечимое привыкание. В 2017 г. ожидается получение результатов фазы IV испытаний эффективности Exparel для обезболивания после операций на колене и позвоночнике; фазы III — в качестве блокадной анестезии; фазы IV — при операциях на мягких тканях.

Аналитики высоко оценивают перспективы препарата Exparel в качестве альтернативы опиоидным препаратам. В 2015 г. в США было выписано более 300 млн рецептов на обезболивающие препараты на сумму примерно $24 млрд. Таким образом, Exparel расширяется на многомиллиардном рынке, где пока для лечения тяжелых послеоперационных болей преобладают опиодные лекарственные средства. Врачи давно ждут альтернативы опиоидам, так что принятие новинок в этой области высокое.

Положительные результаты испытаний существенно расширят сферу применения Exparel, что сделает компанию Pacira Pharmaceuticals квазимонополистом в поставках нового эффективного обезболивающего с незначительными побочными эффектами.

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