Уточнен порядок ввоза физическими лицами лекарств для личного использования

Правительство РФ уточнило Порядок ввоза в Россию лекарственных средств для медицинского применения. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1515 от 28.12.2016 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, лекарственные препараты для медицинского применения (как не зарегистрированные в РФ, так и зарегистрированные) могут быть ввезены на территорию РФ без разрешения Минздрава России, если они предназначены для личного использования физическими лицами, прибывшими в Российскую Федерацию.

При этом ввоз в РФ лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, осуществляется при наличии документов (заверенных копий документов или заверенных выписок из них), подтверждающих назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов, за исключением лекарств, зарегистрированных в РФ и отпускаемых без рецепта. Указанные документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного препарата. В случае если такие документы составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.

«Фармацевтический вестник»