ФАС выдала Минздраву России предупреждение о необходимости соблюдения Правил ведения реестра цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила в Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний (п. 2 ч. 1 ст. 15 Закон о защите конкуренции1).

В конце 2016 года ФАС установила, что Минздрав России необоснованно отказался исполнять пункт 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства2. В частности, фармпроизводителю было отказано во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата при изменении его комплектности (при условии отсутствия изменения количества лекарственного препарата во вторичной (потребительской) упаковке).

Антимонопольной службой выявлено, что Минздрав России действует избирательно, принимая разные решения по аналогичным заявлениям. В феврале 2016 года ФАС выносила ведомству схожее предупреждение.

«Нарушаемая Минздравом России норма направлена на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков ввода в обращение лекарственных препаратов, а также на предотвращение необоснованного роста цен на препараты, цены на которые уже были зарегистрированы», – уточнил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Министерству здравоохранения РФ надлежит исполнить предупреждение ФАС России в срок до 13 января 2017 года, рассмотрев все соответствующие заявления и внеся изменения в реестровые записи о ценах на препараты в соответствии с пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства.

Справка

1Федеральным органам исполнительной власти <…> запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции <…>, в частности запрещаются: необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам.

[2]Правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865.

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