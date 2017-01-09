Реструктуризация бизнеса в Eli Lilly

Как заявили в американской фармацевтической компании Eli Lilly, с 3 апреля 2017 г. Кристи Шоу займет должность директора подразделения Lilly Bio-Medicines, сменив Дэвида Рикса, который с 1 января стал исполнительным директором и президентом компании, сообщает FirstWord Pharma.

Кристи Шоу работала в Eli Lilly в 1989–2002 гг. До своего назначения она занимала должность президента Novartis USA.

Кроме этого, президент Lilly Diabetes Энрике Контерно станет также президентом американского подразделения Eli Lilly. На этом посту он сменит Алекса Азара, который принял решение покинуть компанию.

Также в рамках реструктуризации бизнеса Eli Lilly объединит бизнес на рынках развивающихся стран со своим европейским подразделением. Новый бизнес-юнит под названием Lilly International возглавит нынешний руководитель направления «Рынки развивающихся стран» Альфонсо Зулуета.

Как отметили в Eli Lilly, изменения в структуре направлены на повышение производительности и оптимизацию глобальной коммерческой деятельности. По словам представителя компании, ряд руководящих должностей будут ликвидированы.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»