Продавцов популярного БАДа в США обвинили в обмане пациентов

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и генеральный прокурор штата Нью-Йорк обвинили продавцов биологически активной добавки Prevagen в недобросовестном маркетинге: они позиционировали Prepagen как средство, улучшающее память и работу мозга, утверждая при этом, что его эффективность доказана с помощью клинических испытаний.

Продавцы Prevagen развернули масштабную рекламную кампанию в США. В рекламе на американских телевизионных каналах, таких как CNN, Fox News и NBC, использовались графики и схемы, призванные продемонстрировать, насколько быстро и резко улучшается память пациентов, принимающих Prevagen. Продавцы утверждали, что это возможно благодаря активному веществу Prevagen – полученным из медузы протеинам.

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд, пациенты тратили от $24 до $68 за банку с 30 таблетками БАДа. «Продавцы Prevagen сделали ставку на пожилых пациентов, которые боятся старческой потери памяти, – заявила Джессика Рич, директор отдела защиты потребителей FTC. – Но есть важная вещь, о которой эти торговцы не подумали: доводы должны быть подкреплены реальными научными доказательствами». По словам обвинителей, исследования показали, что Prevagen не более эффективен, чем плацебо, для улучшения работы мозга.

Как говорится в тексте жалобы, БАД можно легко купить в интернет-магазине Amazon и аптеках CVS, the Vitamin Shoppe и Walgreens, а также на сайтах самих продавцов. Годовой объем продаж Prevagen достигает $165 млн.

Обвинения касаются компаний Quincy Bioscience Holding Company, Quincy Bioscience, Prevagen (работающую под вывеской Sugar River Supplements) и Quincy Bioscience Manufacturing, а также двух основателей компаний – Майкла Бимана и Марка Андервуда.

БАДы достаточно популярны в США, однако и у них есть побочные эффекты: ежегодно около 23 тысяч американцев обращаются за медицинской помощью из-за побочных реакций на биодобавки.

Источник: Федеральная торговая комиссия США

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