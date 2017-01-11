Takeda купила американскую фармфирму за $5,2 млрд

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical купила американскую компанию Ariad Pharmaceuticals, специализирующуюся на производстве лекарств от онкологических заболеваний, за $5,2 млрд.

Takeda заплатит Ariad по $24 за акцию наличными, что представляет собой премию в 75% по сравнению со стоимостью ценных бумаг компании к моменту закрытия торгов 6 января 2017 года. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний; планируется, что ее завершение произойдет в феврале 2017 года.

В результате сделки Takeda расширит свой портфель онкологических препаратов. В разработке у Ariad находятся два инновационных таргетных лекарства от рака, одно из которых – Brigatinib – предназначено для терапии немелкоклеточного рака легкого. Другое – Iclusig – создано для лечения онкогематологических заболеваний, в частности хронического миелолейкоза и разных форм острого лимфобластного лейкоза.

В августе 2016 года была завершена другая крупная сделка: американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о покупке производителя противоракового препарата Xtandi – фармкомпании Medivation – за $14 млрд.

Takeda Pharmaceutical – азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире компаний. На предприятиях компании работают более 29 тысяч человек. Сфера профильных направлений разработок компании – лекарства от метаболических расстройств, гастроэнтерологических болезней, неврологии и онкологии. Центральный офис Takeda расположен в Осаке. Компания владеет заводами в Японии, России, Польше, Норвегии, Германии, Австрии, Дании, Бельгии, Мексике, Бразилии, Аргентине, Индии, Китае, Индонезии, Италии и Ирландии. Выручка за 2015-2016 финансовый год составила $16,5 млрд, а чистая прибыль – $735 млн.

Ariad Pharmaceuticals Inc – американская фармацевтическая компания, основанная в 1991 году. Ее штаб-квартира расположена в Кембридже, штат Массачусетс. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 158%. Выручка компании за 2015 год составила $118,8 млн.

Источник: Takeda

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