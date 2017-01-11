Фонд «Здоровье» будет контролировать закупку льготных лекарств в регионах

Фонд независимого мониторинга «Здоровье» в январе 2017 года запустит проект под названием «За доступные лекарства» по контролю за закупками льготных лекарств в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Активисты будут контролировать, чтобы закупаемые регионами лекарства для амбулаторного лечения соответствовали перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые фиксируются государством. Проект нацелен не только на повышение доступности лекарств для пациентов-льготников, но и сокращение бюджетных расходов, ведь в настоящее время регионы зачастую закупают дорогие лекарства, более дешевые аналоги которых есть в перечне ЖНВЛП», – говорится в сообщении ОНФ.

По словам главы фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, большая часть закупаемых регионами льготных лекарств не относится к перечню ЖНВЛП.

«По данным Росстата, только за 2015 год эти цены выросли на 23%, а потери региональных бюджетов на здравоохранение из-за закупки таких лекарств по ряду регионов составляют до 30%. В результате жители разных регионов получают неравный доступ к льготным лекарствам», – пояснил Гаврилов.

По словам Гаврилова, многие врачи под давлением руководства стараются не выписывать пациентам необходимые лекарства, если их нет в наличии в аптеках.

«В лучшем случае врачи предлагают другие препараты, менее эффективные. Аптеки в свою очередь также отказываются принимать рецепты на отсутствующие в данный момент лекарства, чтобы не ставить их на отсроченное обслуживание. В результате пациенты-льготники остаются без полноценного лечения. Мы призываем всех, кто оказался в подобной ситуации, обращаться в фонд «Здоровье», и обещаем разобраться с каждым отдельным случаем. Права россиян на льготное лекарственное обеспечение должны соблюдаться во всех регионах страны», – заявил Гаврилов.

В сентябре 2016 года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню ЖНВЛП.

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