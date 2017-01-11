В Госдуме предложили поощрять россиян за здоровый образ жизни

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил поощрять россиян, которые ведут здоровый образ жизни, предоставлением ряда льгот. Такое заявление Морозов сделал при обсуждении антитабачной концепции Минздрава РФ.

По мнению Морозова, бороться с курением нужно не только при помощи запретительных мер – необходимо поощрять россиян, отказавшихся от вредной привычки.

«Тут нужен тщательный, продуманный и взвешенный подход. Это значит, что нужно заниматься антипропагандой, подумать над поощрениями тем, кто ведет здоровый образ жизни, давать им, возможно, определенные льготы. Нужно позитивную практику укреплять в сознании, потому что запретительные меры хороши, но многие из них имеют обратный эффект», – заявил Морозов.

Он отметил, что когда в Госдуму поступят документы Минздрава по антитабачной концепции, Комитет по охране здоровья примет участие в обсуждении этой темы с привлечением экспертов и общественности.

Документ под названием «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», разработанный сотрудниками Минздрава, направлен на снижение уровня потребления табака в России до 25% к 2020 году. Согласно опросам ВЦИОМ, в 2016 году этот показатель составил 31% – минимум за последние семь лет.

Сокращать количество курильщиков Минздрав предлагает через ужесточение антитабачного закона. Министерство намерено запретить курение в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта, в личных автомобилях при детях, а также в присутствии человека, возражающего против курения.

В концепции Минздрава есть и более радикальные меры. Так, предложено запретить продажу табака россиянам, родившимся в 2015 году и позднее. Ограничение может вступить в силу с 2033 года.

Источник: РИА «Новости»

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