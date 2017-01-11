Минздрав подготовит перечень спиртосодержащих лекарств

Министерство здравоохранения совместно с Роспотребнадзором, Минфином и Росалкогольрегулированием составит перечень лекарств и медицинских изделий, которые могут быть использованы в качестве заменителей спиртных напитков.

Поручение составить такой перечень дал заместитель председателя правительства Александр Хлопонин. Об этом корреспонденту Vademecum сообщили в пресс-службе правительства. Срок исполнения поручения – конец января 2017 года.

Ведомства также обозначат свои позиции о целесообразности введения отдельного лицензирования производств парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены. Внимание правительства к проблеме употребления аптечных спиртосодержащих жидкостей в качестве спиртных напитков возросло после трагедии в Иркутской области, произошедшей в декабре 2016 года. Тогда из-за массового отравления жидкостью для ванн «Боярышник», содержащей метанол, скончались 77 человек. В отношении заместителя главы управления регионального Роспотребнадзора было возбуждено уголовное дело.

На проблему отравления лекарственными настойками ранее обращали внимание и в Государственной думе. Экс-председатель комитета по охране здоровья Сергей Фургал не раз озвучивал идею перевода настойки боярышника в разряд рецептурных препаратов. При этом депутат предлагал распространить эту меру и на все спиртосодержащие настойки.

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