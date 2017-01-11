ФАС обязала Минздрав не препятствовать деятельности фармкомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Министерство здравоохранения РФ зарегистрировать новую предельную отпускную цену на лекарство из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Минздрав отказал компании-производителю в перерегистрации цены в конце 2016 года.

В антимонопольной службе подчеркнули, что при ведении реестра цен на лекарства Минздрав действует избирательно, что, по оценке антимонопольного ведомства, препятствует деятельности фармацевтических производителей.

«Нарушаемая Минздравом России норма направлена на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков ввода в обращение лекарственных препаратов, а также на предотвращение необоснованного роста цен на препараты, цены на которые уже были зарегистрированы», – пояснил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Минздрав обязан устранить нарушения до 13 января 2017 года, рассмотрев все соответствующие заявления и внеся изменения в реестровые записи о ценах на препараты в соответствии с правилами ведения реестра цен на лекарства.

Схожее предупреждение ФАС уже выносила ведомству в феврале 2016 года. Тогда производители лекарств не могли внести изменения в реестр цен с октября 2015 года.

В конце 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2017 год. Список препаратов остался тем же, что был принят в 2016 году. Однако, по словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, в 2017 году по просьбе фармпроизводителей список ЖНВЛП будет утверждаться не один раз в год, а по мере появления новых лекарственных препаратов.

Источник: ФАС

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