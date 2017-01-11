Ipsen купит активы Merrimack за $1 млрд

Французская фармацевтическая компания Ipsen объявила о готовности приобрести активы американской биофармацевтической компании Merrimack Pharmaceuticals, в том числе препарат от рака поджелудочной железы Onivyde. Сумма сделки может превысить $1 млрд.

Ipsen заплатит $575 млн при закрытии сделки, а затем еще до $450 млн в случае успешного прохождения препаратом Onivyde регистрационного процесса в США. Ipsen получит американские права на коммерциализацию Onivyde, а также лицензионное соглашение Merrimack с Shire для продажи препарата за пределами США и с PharmaEngine – для продажи препарата в Тайване.

Среди активов, которые приобретет Ipsen, также будет дженериковая версия инъекционного препарата для лечения рака яичников – доксорубицина гидрохлорида липосомального, который в США продается под маркой Doxil.

Сделка будет закрыта к концу первой четверти 2017 года. Она позволит Ipsen расширить портфолио, большую часть которого всегда занимали препараты от эндокринологических заболеваний. Merrimack получит средства для финансирования разработки трех новых соединений, предназначенных для лечения рака поджелудочной железы, рака легких и других типов онкозаболеваний.

Генеральный директор Merrimack покинул компанию в октябре 2016 года, когда она начала реструктуризацию, подразумевающую среди прочего сокращение рабочих мест в целях экономии и сосредоточения внимания на исследованиях и разработке.

После завершения сделки с Ipsen штат Merrimack будет насчитывать около 80 человек. Это пятая часть от того количества сотрудников, которые работали в Merrimack до начала реструктуризации в октябре.

В июле 2015 года Ipsen начала производство лекарств в России.

Ipsen SA – французская фармацевтическая компания, созданная в 1929 году. Ipsen работает в нескольких направлениях: уроонкология, эндокринология, гастроэнтерология, кардиология. Выручка компании в 2015 году составила 1,44 млрд евро, а консолидированная чистая прибыль – 190,7 млн евро.

Источник: Reuters

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