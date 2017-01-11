Прокуратура потребовала ареста сотрудника иркутского Роспотребнадзора

Прокуратура Кировского района Иркутска подала апелляцию на решение Кировского районного суда об отказе арестовать заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Иркутской области Михаила Лужнова, задержанного по делу о массовом отравлении жителей региона лосьоном «Боярышник», а затем госпитализированного с сердечным приступом.

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении Лужнова решался Кировским районным судом 30 декабря 2016 года. Суд постановил, что подозреваемого следует оставить на свободе. Однако прокуратура Кировского района не согласилась с решением суда и подала апелляцию, в соответствии с которой в ближайшее время все материалы дела будут переданы в Иркутский областной суд.

Уголовное дело в отношении заместителя главы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова было заведено после массового отравления жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», от распития которой, по последним данным, скончались 78 человек.

В отношении Лужнова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, с мая 2016 года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной продаже спиртосодержащей продукции, а также просьбы о введении запрета на розничную продажу лосьона для ванн «Боярышник». Однако, как считают правоохранительные органы, Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке этих жалоб.

Всего по делу о массовом отравлении «Боярышником» задержано 22 человека. В отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять человек находятся под домашним арестом, еще пятеро – под подпиской о невыезде.

Уголовное дело было заведено и на заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, обвиняемую в халатности. Нефедова находится под подпиской о невыезде.

Источник: ИА «Интерфакс»

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