Росздравнадзор будет чаще проверять аптеки-нарушители

В 2017 году Росздравнадзор планирует запустить пилотный проект по присвоению аптекам категорий: от опасных (очень высокая степень риска) до умеренно безопасных. Чрезвычайно опасными будут считаться аптеки, за которыми зарегистрировано большое количество нарушений, их ведомство будет проверять раз в год, аптеки высокой степени риска будут проверять раз в два года, аптеки умеренного риска – не чаще одного раза в шесть лет. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов.

Всего, по словам Целоусова, переход Росздравнадзора на риск-ориентированную модель предполагает внедрение как минимум пяти категорий для аптечных учреждений, при этом определение категории будет осуществляться по количеству нарушений, допущенных в предыдущие годы деятельности.

Риск для клиентов аптек Росздравнадзор определяет как возможность причинения вреда здоровью и жизни граждан при следующих допущенных нарушениях: «приобретение, хранение аптечной продукции в ненадлежащих условиях, реализация некачественных препаратов, нарушение правил отпуска лекарственных препаратов».

В зависимости от присвоенной категории риска плановые проверки будут осуществляться со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в год; для категории высокого риска – один раз в два года; для категории значительного риска – один раз в три года; для категории среднего риска – не чаще чем один раз в четыре года; для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в шесть лет. «Росздравнадзор планирует провести категорирование аптечных организаций на основании правонарушений, выявленных во время предыдущих проверок. Но это очень большой объем работы», – рассказал Целоусов.

Цель реформы – сократить количество проверок для добросовестных участников рынка, а также усилить контроль за нарушителями.

По его словам, в Росздравнадзоре обсуждается вопрос о введении переходного периода перед закреплением за аптекой определенной категории.

«Здесь нельзя торопиться, аптеки после проверки могли коренным образом улучшить свою деятельность», – отметил Целоусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за проведение в аптеках внеплановых, «внезапных» проверок лекарств и биологически активных добавок (БАДов).

Источник: Агентство «Москва»

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