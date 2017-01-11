Рентабельность инвестиций в разработку лекарств в 2016 году оказалась рекордно низкой

Рентабельность инвестиций в исследования и разработку лекарственных средств в 2016 году составила 3,7%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет, говорится в отчете аудиторской и консалтинговой компании Deloitte. Спад рентабельности инвестиций в исследования связан со снижением прогнозируемого объема продаж при сохранении прежнего уровня расходов на разработку препаратов.

В своем исследовании Deloitte учитывала расходы на исследования и разработку лекарств 12 компаний: Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Merck&Co (в России представлена как MSD), Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi и Takeda. За последние шесть лет компании запустили в продажу в общей сложности 233 препарата, еще 376 их лекарств дошли до финальной стадии разработки.

В 2010 году стоимость вывода препарата на рынок (с момента открытия молекулы до запуска продукта в продажу) составляла $1,18 млрд. К 2015 году она увеличилась на 33%, достигнув $1,5 млрд, и сохранилась примерно на том же уровне в 2016 году. В то время как расходы на разработку лекарств остаются практически неизменными, прогнозируемый объем продаж препаратов снижается, считают аналитики Deloitte. По словам Колина Терри, специалиста Deloitte, учитывая это, а также то, что период вывода препарата на рынок составляет 14 лет, фармотрасль должна задуматься о результативности и рентабельности инновационных проектов.

По мнению аналитиков Deloitte, на рентабельность инвестиций в исследования могут положительно повлиять постоянная нацеленность на конкретную терапевтическую область (заболевание) и ориентация на пациентскую аудиторию, для которой расходы на препарат будут максимально оправданными. Кроме того, компаниям следует четко придерживаться целевого профиля препарата (по показателям качества, безопасности и эффективности) в исследованиях, а также подготовить доказательную базу, чтобы ценность лекарства могли оценить врачи, страховщики и пациенты. Увеличить рентабельность инвестиций в исследования также помогает построение непрерывной цепочки принятия решений в масштабе организации.

По данным Nature Reviews Drug Discovery, шансы препарата пройти весь путь от доклинических исследований до запуска на рынок в среднем составляют 4,1%. В некоторых сегментах они могут оказаться значительно ниже: например, у препаратов от болезни Альцгеймера шансы на успех пока не превышают 0,5%.

Источник: Deloitte

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