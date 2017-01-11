Novartis заплатит до $1 млрд за лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis договорилась с американской Ionis Pharmaceuticals и ее дочерней компанией Akcea Therapeutics о приобретении прав на два экспериментальных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний новым методом антисмысловой терапии (antisense therapy). Если все пойдет, как запланировано, общая сумма сделки c учетом всех выплат может достичь $1 млрд, пишет Reuters.

Препараты AKCEA-APO(a) и AKCEA-APOCIII призваны уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высоким уровнем липопротеинов в крови. Применение препаратов позволят снижать уровень определенных типов липопротеинов на 90%, говорится в заявлении Novartis.

В рамках соглашения Novartis в ближайшее время заплатит Ionis Pharmaceuticals и Akcea Therapeutics $225 млн, в том числе $75 млн наличными и $100 млн в виде инвестиций в акции Ionis.

В случае успешного завершения II фазы клинических исследований Novartis, в соответствии с соглашением, возьмет на себя дальнейшую разработку и коммерциализацию этих лекарств.

Общая сумма платежей по контракту может «превысить $1 млрд», сообщили в Ionis.

В 2015 году Novartis запустила в Гане двухгодичный проект под названием ComHIP по лечению и обучению контролю за заболеванием пациентов, страдающих повышенным артериальным давлением – основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показателей артериального давления жителей 200 стран, инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показало, что общее число людей, страдающих гипертонией, в настоящее время составляет не менее 1,1 млрд человек. По мнению экспертов, главными причинами повышенного артериального давления в настоящее время являются плохое питание и низкая доступность лекарств.

Novartis AG – швейцарская фармацевтическая компания, созданная в 1996 году путем объединения швейцарских компаний Ciba Geigy и Sandoz. Novartis специализируется на рецептурных препаратах, применяемых в онкологии, неврологии, психиатрии, трансплантологии. Выручка компании в 2015 году составила $49,4 млрд, прибыль – $17,8 млрд.

Ionis Pharmaceuticals Inc – американская фармацевтическая компания, разрабатывает и выпускает препараты для лечения рака, болезней сердца и неврологических расстройств. Раньше компания существовала под брендом Isis Pharmaceuticals, однако сменила название, чтобы у пациентов больше не возникало ассоциаций с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Выручка Isis Pharmaceuticals в 2015 году составила $283,7 млн, убыток – $88,3 млн.

Источник: Reuters

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