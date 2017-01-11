Иран и Азербайджан вложат свыше $20 млн в новый фармзавод

Инвестиции в первый этап строительства азербайджано-иранского фармацевтического завода составят $20,5 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В январе предусмотрена закладка фундамента фармацевтического завода в форме совместного с Ираном предприятия… Стоимость первого этапа проекта составляет $20,5 млн, за это время будет произведено 84 наименования лекарственных препаратов по 54 воздействующим веществам», – рассказал он в интервью азербайджанскому государственному информагентству «Азертадж».

По его словам, на первом этапе завод будет производить таблетки и капсулы, на втором – ампулы и флаконы, на третьем – антибиотики в более широком ассортименте.

Он отметил, что специально для развития фармпроизводства в Азербайджане был создан Пираллахинский промышленный парк, где в ноябре 2016 года был заложен фундамент совместного с Россией фармацевтического завода стоимостью $74 млн.

Мустафаев не уточнил, где именно планируется начать строительство азербайджано-иранского фармзавода.

Поначалу его планировалось разместить в Сумгаитском химико-промышленном парке, однако в сентябре 2016 года появились сообщения прессы о том, что стройка будет перенесена в Пираллахинский промышленный парк.

В апреле 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности российских фармацевтических компаний открывать производственные площадки в Азербайджане.

Источник: ИА «Азертадж»

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