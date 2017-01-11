«Алтайвитамины» снова требуют признать банкротом

ООО «Скала» (Ульяновск) вновь обратилась в арбитражный суд Алтайского края с иском о признании банкротом фармацевтической компании «Алтайвитамины».

В августе прошлого года «Скала» отсудила у фармкомпании 1,3 млн руб. за пользование денежными средствами по договору займа. В 2016 году иски о признании «Алтайвитамины» банкротом подавались трижды — в августе и в сентябре барнаульской компанией «Кват-Ра», в марте «Скалой» (тогда сумма просроченной задолженности по договорам займа составляла 21,7 млн руб.). Однако во введении наблюдения было отказано, так как должник рассчитался с кредиторами. ЗАО «Алтайвитамины» создано в 2001 году (уставный капитал 46 тыс. руб.) на базе Бийского витаминного завода. Специализируется на производстве лекарственных средств и товаров фармацевтики.

По данным „Ъ“, основными акционерами компании — гендиректор Юрий Кошелев с долей 47,4%, Елена Бурова (30%) и Дмитрий Кошелев (4,3%). По данным базы Kartoteka.ru, выручка фармпредприятия в 2015 году превысила 1,673 млрд руб., чистая прибыль составила более 80,5 млн руб.

Оксана Павлова

kommersant