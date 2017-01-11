Росстат: в декабре 2016 г. лекарства в России подорожали на 0,4%

В декабре индекс потребительских цен в России составил 100,4%, с начала года – 105,4% (в декабре 2015 г. – 100,8%, с начала года – 112,9%). Такие данные приводятся в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в декабре составил 100,4%, с начала года – 104,9%, январь-декабрь 2016 г. к январю-декабрю 2015 г. – 106,0%.

В декабре в группе медикаментов и медицинских товаров цены на настойку пустырника увеличились на 3,5%, левомеколь, диазолин, глицин, нитроглицерин, ренни, флуоцинолона ацетонид, йод, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 1,0-1,9%. Вместе с тем сульфацетамид подешевел на 1,8%, медицинские термометры ртутные, линекс, панкреатин, бисопролол, аллохол, таурин, гипотиазид, ацетилсалициловая кислота – на 0,3-0,6%.

«Фармацевтический вестник»