FDA присвоило статус приоритетного рассмотрения препарату Tecentriq

Швейцарская фармкомпания Roche заявила о том, что FDA присвоило статус приоритетного рассмотрения препарату Tecentriq для лечения еще одной формы рака мочевого пузыря, сообщает Reuters. Таким образом Roche надеется расширить показания к применению препарата.

Теперь FDA должно в течение 6 месяцев вынести решение по препарату для лечения пациентов с метастатической уротелиальной карциномой, которым не может быть проведена платиносодержащая химиотерапия, а также людей, ранее не проходивших лечение или столкнувшихся с прогрессированием заболевания, по меньшей мере, через год после химиотерапии до или после операции.

В прошлом году Tecentriq был одобрен FDA в качестве препарата второй линии для лечения немелкоклеточного рака легкого и местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномы у некоторых пациентов.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»