Швейцарская фармкомпания Roche заявила о том, что FDA присвоило статус приоритетного рассмотрения препарату Tecentriq для лечения еще одной формы рака мочевого пузыря, сообщает Reuters. Таким образом Roche надеется расширить показания к применению препарата.
Теперь FDA должно в течение 6 месяцев вынести решение по препарату для лечения пациентов с метастатической уротелиальной карциномой, которым не может быть проведена платиносодержащая химиотерапия, а также людей, ранее не проходивших лечение или столкнувшихся с прогрессированием заболевания, по меньшей мере, через год после химиотерапии до или после операции.
В прошлом году Tecentriq был одобрен FDA в качестве препарата второй линии для лечения немелкоклеточного рака легкого и местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномы у некоторых пациентов.
Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»