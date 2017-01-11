Рынок медицины и фармацевтики в четверке отраслей-лидеров по уровню зарплат

Рынок медицины и фармацевтики вошел в число лидеров по уровню оплаты труда, заняв четвертое место в списке из 23 отраслей российской экономики. Согласно исследованию проекта «Банк данных заработных плат» рекрутингового портала HeadHunter, в 2016 г. средняя зарплата в медицине и фармацевтике составила 64 203 руб. (gross — без вычета налогов).

А первое место в рейтинге занимает добывающая отрасль, где в среднем сотрудники компаний зарабатывают в месяц 103 817 руб. Второе место с зарплатами 77 854 руб. за рынком информационных технологий. На третьем месте – тяжелое машиностроение (65 239 руб.)

Замыкает рейтинг сельскохозяйственная отрасль, где платят в среднем вдвое меньше, чем в медицине и фармацевтике (31 457 руб. в месяц).

По данным исследования, только 32% российских работодателей увеличили зарплаты сотрудникам в минувшем году, а 11% зарплату работников сократили.

Как отмечают аналитики HeadHunter, в 2016 году прибавки в зарплате на всех уровнях позиций в среднем не превышали 2%. Тогда как в 2015 году ситуация выглядела иначе: фиксированная часть зарплаты руководителей выросла на 10-20%. Доходы младших специалистов, наоборот, снижались: в среднем оклад на начальных позициях в 2015 году упал на 4%, и 2016 год не окупил это падение.

Ближайший пересмотр окладов примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем поднять зарплату работникам в 2017 году компании планируют на 8%.

Исследование HeadHunter основано на анонимных данных о зарплате более 700 российских работодателей, пишет «Фармперсонал».

«Фармацевтический вестник»