ФАС отказалась согласовывать завышенную цену на препарат «Холудексан»

ФАС России приняла решение об отказе в согласовании предельной отпускной цены в размере 1130,00 руб. на лекарственный препарат «Холудексан» (МНН — урсодезоксихолевая кислота), капсулы, 300 мг, 10 шт. — блистеры (6) — пачки картонные. Держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата «Уорлд Медицин Лтд» (Великобритания), производство (все стадии) «Сигма Фармасьютикал Индастриз», Египет.

ФАС России в ходе экономического анализа провела проверку по определению зарегистрированной цены на препарат «Холудексан» в странах в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ №979 от 15.09.2015 г.

На основании данных, предоставленных заявителем на регистрацию предельной отпускной цены на препарат «Холудексан», антимонопольное ведомство установило, что минимальная отпускная цена на данный препарат в Египте ниже заявленной на регистрацию предельной отпускной цены без учета расходов, связанных с таможенным оформлением.

Как говорится в сообщении ФАС, такое превышение является основанием для отказа в согласовании госрегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат.