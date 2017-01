Росздравнадзор изымает из обращения фальсифицированную серию препарата «Этиловый спирт» ФАС отказалась согласовывать завышенную цену на препарат «Холудексан» » Abbott принимает меры для защиты пользователей устройств St. Jude Medical от кибератак Американская компания Abbott Laboratories выпустила корректировки к программному обеспечению для защиты пациентов, пользующихся медицинскими устройствами производства St. Jude Medical Inc, cообщает Reuters. Данные изменения нацелены на уменьшение «крайнее низкого» риска уязвимости кардиоустройств производства St. Jude Medical Inc к потенциально опасным для жизни кибератакам. Ранее FDA начало проверку возможной киберуязвимости кардиостимуляторов и других кардиологических устройств производителя, позволяющей осуществить кибератаку, которая может привести к смертельному исходу. Кибератаки осуществлялись путем преждевременного разряда батареи, что привело в Европе к двум случаям со смертельным исходом. По словам представителей FDA, корректировки к программному обеспечению, внесенные St. Jude Medical, решают лишь некоторые проблемы кибербезопасности медицинских устройств. Корректировки нацелены на предотвращение доступа хакеров к оборудованию, а также на устранение различных изъянов в кибербезопасности. Представитель St. Jude Medical Кэндес Стил Флиппин заявила о том, что компания продолжает сотрудничать с FDA в целях обеспечения безопасности устройств. В FDA также сообщили, что преимущества кардиоустройств перевешивают любую потенциальную возможность кибератак. В августе 2016 года фирма Muddy Waters, занимающаяся короткими продажами ценных бумаг (без покрытия), заявила о том, что внешние эксперты подтвердили уязвимость кардиоустройств производства St. Jude Medical Inc к кибератакам. St. Jude Medical Inc отвергла все обвинения, заявив, что Muddy Waters делает это в целях получения выгоды. Недавно Abbott закрыла сделку по приобретению производителя медицинских изделий St. Jude Medical за 25 млрд долл. Анна Колесова

