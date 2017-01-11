Лилия Титова переизбрана Исполнительным директором СПФО на новый срок

На ежегодном Общем собрании членов Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) было принято единогласное решение о переизбрании Лилии Титовой исполнительным директором ассоциации на 2017 год.

«Переизбрание на третий срок – это признание заслуг СПФО в развитии отрасли, в налаживании конструктивного сотрудничества с органами законотворчества по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы отрасли. В этом году проектов НПА было по-прежнему много, и мне отрадно осознавать, что эксперты СПФО принимали активное участие в их разработке и корректировке, — отмечает Лилия Титова. – Кроме того, в текущем году удалось организовать диалог за «круглым столом» крупнейших игроков фармацевтического рынка по вопросам финансовой дисциплины и субсидиарной ответственности…»

Также решением Общего собрания переизбран на новый срок председатель Наблюдательного совета — Вадим Якунин, член Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты РФ, зам. председателя Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ и председатель совета директоров ОАО «ПРОТЕК».

Пресс-служба СПФО