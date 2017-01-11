Минздрав намерен легализовать интернет-аптеки с октября 2017 года

Министерство здравоохранения рассчитывает, что продажи лекарств через интернет будут легализованы с октября 2017 года.

Такие сведения указаны в проекте постановления правительства, разработанном Минздравом и опубликованном на сайте regulation.gov.ru. В паспорте проекта отмечается, что документ будет регулировать дистанционную розничную торговлю лекарствами как для медицинского, так и для ветеринарного применения. При этом психотропные и наркотические препараты нельзя будет купить через интернет.

В Минздраве корреспонденту Vademecum пояснили, что текст проекта постановления еще не готов.

В тексте проекта, указывают разработчики, будут содержаться конкретные требования к интернет-аптекам.

Как говорила в октябре 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова, эти требования должны позволять контролировать продажи всех лекарств через интернет. Отдельные сложности коснутся доставки препаратов, требующих специальных условий хранения. Общественные обсуждения постановления продлятся до 31 января 2017 года.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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