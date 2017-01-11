Фармкомпании потратили на рекламу 20 лекарств в США $2,2 млрд

Продвижение 20 популярных брендов лекарств на американском телевидении обошлось фармкомпаниям в $2,2 млрд в 2016 году. Расходы на телевизионную рекламу девяти препаратов, по оценкам аналитического портала iSpot.tv, превысили $100 млн.



Больше всего в 2016 году было потрачено на телевизионную рекламу препарата Хумира компании AbbVie. Его рекламные ролики были прокручены больше 69 тысяч раз на национальном телевидении, подсчитал iSpot. Это означает, что весь год – каждый день, каждый час – разные каналы пускали восемь роликов, рекламирующих препарат Хумира. AbbVie потратила более $344 млн на его продвижение на ТВ, из которых около $173 млн было потрачено на рекламирование Хумиры как средства от артрита, примерно $118 млн – как препарата от болезни Крона и язвенного колита, $54 млн – как лекарства от псориаза. В 2015 года AbbVie потратила на продвижение препарата Хумира на ТВ на 70% меньше – около $202 млн.

Препараты Pfizer заняли второе, третье и четвертое места после Хумиры по сумме расходов на телерекламу. Компания потратила $221 млн на продвижение препарата Лирика, предназначенного для лечения нейропатической боли; $174 млн – на антикоагулянт Эликвис, который Pfizer продает вместе с Bristol-Myers Squibb; $139 млн – на средство от ревматоидного Xeljanz (зарегистрирован в России как Яквинус). На пятом месте по тратам на телерекламу оказался препарат для лечения эректильной дисфункции – Циалис. На демонстрирующие его ролики Eli Lilly потратила $115 млн.

ТОП20 брендов лекарств, на телерекламу которых в 2016 году в США было потрачено больше всего денег