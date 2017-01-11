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Фармкомпании потратили на рекламу 20 лекарств в США $2,2 млрд

Продвижение 20 популярных брендов лекарств на американском телевидении обошлось фармкомпаниям в $2,2 млрд в 2016 году. Расходы на телевизионную рекламу девяти препаратов, по оценкам аналитического портала iSpot.tv, превысили $100 млн.


Больше всего в 2016 году было потрачено на телевизионную рекламу препарата Хумира компании AbbVie. Его рекламные ролики были прокручены больше 69 тысяч раз на национальном телевидении, подсчитал iSpot. Это означает, что весь год – каждый день, каждый час – разные каналы пускали восемь роликов, рекламирующих препарат Хумира. AbbVie потратила более $344 млн на его продвижение на ТВ, из которых около $173 млн было потрачено на рекламирование Хумиры как средства от артрита, примерно $118 млн – как препарата от болезни Крона и язвенного колита, $54 млн – как лекарства от псориаза. В 2015 года AbbVie потратила на продвижение препарата Хумира на ТВ на 70% меньше – около $202 млн.

Препараты Pfizer заняли второе, третье и четвертое места после Хумиры по сумме расходов на телерекламу. Компания потратила $221 млн на продвижение препарата Лирика, предназначенного для лечения нейропатической боли; $174 млн –  на антикоагулянт Эликвис, который Pfizer  продает вместе с Bristol-Myers Squibb; $139 млн – на средство от ревматоидного Xeljanz (зарегистрирован в России как Яквинус). На пятом месте по тратам на телерекламу оказался препарат для лечения эректильной дисфункции – Циалис. На демонстрирующие его ролики Eli Lilly потратила $115 млн.

ТОП20 брендов лекарств, на телерекламу которых в 2016 году в США было потрачено больше всего денег

Название препарата Название компании Сумма расходов
на продвижение препарата
на национальных американских каналах в 2016 году
Хумира AbbVie $344 млн
Лирика Pfizer $221 млн
Эликвис Pfizer, Bristol-Myers Squibb $174 млн
Xeljanz/Яквинус Pfizer $139 млн
Сиалис Eli Lilly & Co $115 млн
Инвокана Johnson & Johnson $106 млн
Breo GlaxoSmithKline $103,1 млн
Латуда Sunovion $102,7 млн
Виктоза Novo Nordisk $101 млн
Виагра Pfizer $97,5 млн
Козэнтикс Novartis $86,9 млн
Ксарелто Bayer,
Johnson & Johnson		 $84,4 млн
Опдиво Bristol-Myers Squibb $79,5 млн
Превенар 13 Pfizer $75,6 млн
Туджео Sanofi $69,7 млн
Форсига AstraZeneca $67,5 млн
Интресто Novartis $65,7 млн
Linzess Allergan $61,5 млн
Трулисити Eli Lilly & Co $58,4 млн
Rexulti Otsuka and Lundbeck $58,2 млн

В России реклама рецептурных лекарственных средств на радио и телевидении запрещена, однако можно рекламировать безрецептурные лекарства и БАДы. На их продвижение на телевидении в I квартале 2016 года было потрачено 18,6 млрд рублей.

Источник FiercePharma

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Январь 11, 2017 | Просмотров: 68 | Тема: , | Категория: Новости