Фармкомпании потратили на рекламу 20 лекарств в США $2,2 млрд

Больше всего в 2016 году было потрачено на телевизионную рекламу препарата Хумира компании AbbVie. Его рекламные ролики были прокручены больше 69 тысяч раз на национальном телевидении, подсчитал iSpot. Это означает, что весь год – каждый день, каждый час – разные каналы пускали восемь роликов, рекламирующих препарат Хумира. AbbVie потратила более $344 млн на его продвижение на ТВ, из которых около $173 млн было потрачено на рекламирование Хумиры как средства от артрита, примерно $118 млн – как препарата от болезни Крона и язвенного колита, $54 млн – как лекарства от псориаза. В 2015 года AbbVie потратила на продвижение препарата Хумира на ТВ на 70% меньше – около $202 млн.
Препараты Pfizer заняли второе, третье и четвертое места после Хумиры по сумме расходов на телерекламу. Компания потратила $221 млн на продвижение препарата Лирика, предназначенного для лечения нейропатической боли; $174 млн – на антикоагулянт Эликвис, который Pfizer продает вместе с Bristol-Myers Squibb; $139 млн – на средство от ревматоидного Xeljanz (зарегистрирован в России как Яквинус). На пятом месте по тратам на телерекламу оказался препарат для лечения эректильной дисфункции – Циалис. На демонстрирующие его ролики Eli Lilly потратила $115 млн.
ТОП20 брендов лекарств, на телерекламу которых в 2016 году в США было потрачено больше всего денег
|Название препарата
|Название компании
|Сумма расходов
на продвижение препарата
на национальных американских каналах в 2016 году
|Хумира
|AbbVie
|$344 млн
|Лирика
|Pfizer
|$221 млн
|Эликвис
|Pfizer, Bristol-Myers Squibb
|$174 млн
|Xeljanz/Яквинус
|Pfizer
|$139 млн
|Сиалис
|Eli Lilly & Co
|$115 млн
|Инвокана
|Johnson & Johnson
|$106 млн
|Breo
|GlaxoSmithKline
|$103,1 млн
|Латуда
|Sunovion
|$102,7 млн
|Виктоза
|Novo Nordisk
|$101 млн
|Виагра
|Pfizer
|$97,5 млн
|Козэнтикс
|Novartis
|$86,9 млн
|Ксарелто
|Bayer,
Johnson & Johnson
|$84,4 млн
|Опдиво
|Bristol-Myers Squibb
|$79,5 млн
|Превенар 13
|Pfizer
|$75,6 млн
|Туджео
|Sanofi
|$69,7 млн
|Форсига
|AstraZeneca
|$67,5 млн
|Интресто
|Novartis
|$65,7 млн
|Linzess
|Allergan
|$61,5 млн
|Трулисити
|Eli Lilly & Co
|$58,4 млн
|Rexulti
|Otsuka and Lundbeck
|$58,2 млн
В России реклама рецептурных лекарственных средств на радио и телевидении запрещена, однако можно рекламировать безрецептурные лекарства и БАДы. На их продвижение на телевидении в I квартале 2016 года было потрачено 18,6 млрд рублей.
Источник FiercePharma