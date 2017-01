Британская фармкомпания разработала 3D-принтер для печати лекарств на дому Фармкомпании потратили на рекламу 20 лекарств в США $2,2 млрд » Снижение заболеваемости ВИЧ связали с продажей аналогов Трувады В 2016 году количество новых случаев ВИЧ, зарегистрированных специалистами четырех кожно-венерологических диспансеров Лондона среди гомосексуалистов, снизилось примерно на 40% по сравнению с 2015 годом. Такой спад мог произойти благодаря тому, что множество людей начали покупать в интернете препараты доконтактной профилактики, которые снижают риск заражения ВИЧ. «Пока мы должны делать выводы осторожно, но я не вижу никаких других причин, кроме этой», – заявил Уилл Натлэнд, специалист Лондонской школы гигиены и тропических болезней, запустивший сайт PrEPster, где содержится информация о том, как принимать препараты доконтактной профилактики. Чуть больше половины новых случаев ВИЧ в Великобритании приходится на мужчин нетрадиционной ориентации, и снижение количества случаев заражения ВИЧ среди них (на 40%) – это большой шаг в борьбе с общей эпидемией вируса иммунодефицита в стране. Единственный препарат доконтактной профилактики – Трувада – был одобрен в Великобритании для предотвращения заражения ВИЧ мужчин и женщин, однако государство пока не оплачивает профилактику новых случаев болезни с помощью этого лекарства. Чтобы не тратить 400 фунтов стерлингов ($486,4) в месяц на оригинальный рецептурный препарат Трувада, все больше англичан покупают его дженериковые версии через британский сайт I Want PrEP Now. Он позволяет тратить на лекарство в индийских или свазилендских интернет-аптеках 40 фунтов стерлингов ($48,6) в месяц. Прежде большинство британских врачей не советовали пациентам покупать лекарства онлайн. Теперь ситуация изменилась: специалисты сами назначают им анализы крови и мочи, чтобы убедиться, что препарат работает и не оказывает нежелательного побочного действия, в частности на почки. Пока поддельных дженериков Трувады обнаружено не было. В ноябре 2016 года Норвегия стала первой страной в мире, где начали бесплатно раздавать препарат Трувада для профилактики ВИЧ-инфекции. Источник: New Scientist vademec