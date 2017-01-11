Главу Минздрава Украины обвинили в срыве госзакупок лекарств

Фракция Верховной рады Украины «Оппозиционный блок» обвинила и. о. министра здравоохранения страны Ульяну Супрун в срыве программы государственных закупок лекарств в 2016 году и потребовала ее увольнения «в связи с профессиональной непригодностью». Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Власть урезала бюджетное финансирование медицины, но даже выделяемые средства не используются для спасения жизни людей. Госзакупки лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, на которые в госбюджете-2016 выделили 364 млн гривен (809 млн рублей), не были проведены», – говорится в сообщении партии.

Свои претензии к и. о. министра здравоохранения по поводу срыва госзакупок высказал и директор Киевского центра сердца Борис Тодуров.

«Закупки не состоялись. Несмотря на, мягко говоря, неправдивый ответ Минздрава, что все тендеры проведены, могу сказать, что 80–90% тендеров точно не проведены. Миллиарды гривен не освоены. И это действительно стоит жизни многим тысячам людей. Возьмем самый простой пример – стенты. Они не закуплены. Тендер на них объявлен только 28 декабря 2016 года. Когда мы их получим? В год случается 50 тысяч инфарктов. Смертность по разным областям – от 16% до 20%. Умирает каждый шестой-седьмой. А если больных стентировать, то смертность снижается вчетверо. Скольким тысячам жизней стоила халатность нашего Минздрава?! Хотя в сентябре все документы для этого были готовы», – заявил он в интервью украинской «Комсомольской правде».

В «Оппозиционном блоке» также отметили, что из-за отсутствия лекарств стала невозможной обязательная вакцинация детей, «которая проводилась даже в кризисные 90-е». Действительно, согласно данным украинского представительства ООН, уровень плановой вакцинации в этой стране является самым низким в мире.

Кроме того, как заявили представители фракции, урезано финансирование здравоохранения регионов на 2017 год, из-за чего во многих городах перестанут работать больницы, так как у местных властей не будет денег на оплату коммунальных услуг медучреждений.

«Мы также требуем принятия закона о минимальном пакете бесплатных медицинских услуг, гарантированном каждому гражданину нашей страны. Это обязанность власти, записанная в конституции, и она должна выполняться», – пояснили депутаты.

В сентябре 2016 года четверо членов Свободного профсоюза медицинских работников Украины разместили палатки возле здания украинского Минздрава и объявили о начале бессрочной голодовки в связи с закрытием лечебных учреждений, разрушением системы экстренной медицинской помощи и развалом медицинской отрасли в целом.

Ульяна Супрун родилась в Детройте (США), там же получила образование врача-радиолога. В 2013 году переехала на Украину, в 2015 году получила украинское гражданство. Летом 2016 года Супрун была назначена и. о. министра здравоохранения Украины.

Источник: «Оппозиционный блок»

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