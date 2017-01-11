Эра дешевого генома: 100 долларов за расшифровку

В понедельник на конференции по биотехнике, проводящейся в Сан-Франциско. компания Illumina, специализирующаяся на технологиях по расшифровке генома, объявила о запуске разработки нового ДНК-секвенсора, который снизит стоимость расшифровки человеческого генома с 1000 долларов до 100.

Такое понижение цены, согласно замечаниям президента компании, Френсиса деСоузы, произойдет только через 10 лет. Но объявление лишний раз напомнило о том, какой быстрой и дешевой стала расшифровка генома в рекордные сроки. Еще десять лет назад, когда Illumina представила первый секвенсор, тот мог секвенировать геном за 300 000 долларов. Стив Джобс в 2011 году заплатил за расшифровку 100 000. Сейчас Illumina проводит эту операцию всего за тысячу долларов, сделав секвенирование доступным не только для университетских лабораторий, но и для биохакеров, решивших сделать светящихся щенков.

Illumina говорит, что новые ДНК-секвенсоры, которые уже получили название NovaSeq 5000 и NovaSeq 6000, будут гораздо быстрее старых машин. Уже в следующем году они вступят в действие и будут работать в 6 раз быстрее предшественников.

Но большинство генетиков больше обрадовано их техническими свойствами. Новым машинам нужно всего восемь шагов для секвенирования (раньше было 38), а еще там теперь есть RFID-чипы, чтобы сразу быть уверенным, насколько правильно все загружено.

Машины стоят 850 000 долларов и 985 000 долларов соответственно, но лаборатории, которые не могут из позволить, могут отдать секвенирование гена на сторону. Сейчас цена процедуры по-прежнему 1000 долларов, но со временем, как обещает компания, она снизится до 100 долларов. И это очень сильно изменит мир вокруг.

popmech