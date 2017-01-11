Valeant продаст часть своих активов за $2 млрд

Канадская фармкомпания Valeant Pharmaceuticals продаст три косметических бренда и компанию по производству онкологических препаратов Dendreon на общую сумму $2,12 млрд. Таким образом Valeant рассчитывает погасить часть своего долга, который превышает $30 млрд, и вернуть доверие инвесторов, пишет Reuters.

Косметические бренды CerAve, AcneFree и Ambi, ежегодные продажи которых составляют $168 млн, будут проданы за $1,3 млрд компании L’Oreal.

Кроме того, китайская компания Sanpower Group согласилась купить у Valeant биотехнологическую компанию Dendreon Corp, специализирующуюся на разработке и продаже препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сумма сделки составит почти $820 млн.

Dendreon Corp обанкротилась осенью 2014 года, а в феврале 2015 года Valeant приобрела ее за $296 млн.

Как сообщает Reuters, таким образом Valeant пытается вернуть доверие инвесторов. В 2016 году стоимость акций Valeant снизилась на 90%, когда стало известно, что компания завышала показатели своей выручки с помощью сети специализированных аптек Philido.

Как сообщает Reuters, во вторник, 10 января, после того как стало известно о продаже активов компании, стоимость акций Valeant еще до начала торгов выросла на 15% и составила $17,65.

В августе 2016 года генеральный директор Valeant Джозеф Папа говорил о том, что компания намерена продать свои непрофильные активы на сумму до $8 млрд.

Valeant Pharmaceuticals International Inc – канадская фармацевтическая компания, основанная в 1960 году. Valeant производит офтальмологические препараты, лекарства для лечения неврологических и инфекционных болезней, заболеваний кожи. В портфеле компании более 500 препаратов, среди них Цесамет, Эфудекс, Местинон, Рибавирин. Выручка компании в 2015 году составила $10,4 млрд.

Источник: Reuters

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