Двухмерный чип защитит российские лекарства от подделок

Пока это пилотный проект и правило, не обязательное для фармацевтических компаний. Однако уже через два года маркировать медикаменты обяжут всех без исключения.

Лекарства, которые продают в России, защитят от подделки двухмерным чипом. Пока это пилотный проект и правило, не обязательное для фармацевтических компаний. Сейчас из полтысячи предприятий участие в эксперименте принимают всего 20. Однако уже через два года маркировать медикаменты обяжут всех без исключения. Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Ирины Кузьминской.

Эта фармакологическая компания первой включилась в эксперимент. На свои деньги закупили оборудование, обучили персонал.

«Это затратно, но мы будем это делать и продолжать вкладывать в этот проект, потому что для нас важна репутация компании», — рассказал руководитель отдела производства Виктор Козлов.

Здесь разрабатывают и выпускают препараты для лечения онкологии. Подделка таких лекарств пациентам может стоить жизни.

«Фальсификаторы каждый год меняют свой почерк. Раньше, лет 8-10 назад, подделывались лекарства массового среднего ценового диапазона, последние два года стали подделывать более дорогие, которые идут для стационаров», — отметила начальник управления госконтроля Росздравнадзора Валентина Косенко.

Сегодня единственный надежный заслона от фальсификата является двухмерный чип. На каждой упаковке препарата свой уникальный код, занесенный в единую базу данных. Фальшивку внедрить в нее невозможно.

«Можно нанести, какую-то информацию, но она не будет валидной. То есть при считывании кода система будет давать, что эта пачка либо контрафактная, либо подделка», — указал сотрудник фармакологической компании Павел Брюханов.

Первое звено на чипе — производитель, затем дистрибьютер. Конечный пункт -больница или аптека. Через пару лет в каждой будет стоять специальный аппарат. Подносишь к нему упаковку — и вся цепочка на экране.

«Исключены «серые» серии, всякие фальсификаты — человек уверен, что получит своевременную помощь, ведь иногда бывают печальные случаи. Это 100-процентная гарантия качественных лекарств в моей аптеке», — рассказала директор московской аптеки Мария Некрасова.

Штрих-код можно считать и при помощи обычного смартфона. В последней строке будет значиться адрес аптеки, дата и время покупки.

По информации Росздравнадзора, доля поддельных лекарств на фармацевтическом рынке России — не более 1%. А вот по данным полиции, каждая десятая таблетка — фальшивка. Лидируют среди подделок антибиотики.

mir24.tv