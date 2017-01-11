Рост цен на лекарства экономически обоснован и неизбежен

Несмотря на меры, которые принимаются для сдерживания увеличения стоимости лекарств, в текущей ситуации дальнейший рост цен на лекарственные препараты экономически обоснован и неизбежен.

По данным Росстата, стоимость медикаментов в декабре 2016 года в России по отношению к предыдущему месяцу увеличилась на 0,4%. В годовом выражении она выросла на 4,9%. Разумеется, государство проводит мероприятия по регулированию рынка с целью обеспечения населения лекарствами, их доступности и сдерживания роста цен. В первую очередь — это государственное регулирование цен на перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и реализация программы развития фармацевтической промышленности. Результаты на сегодняшний день таковы: 67% лекарственных препаратов перечня ЖНВЛП уже производится в Российской Федерации. С учетом этого, цены на перечень ЖНВЛП за 9 месяцев 2016 года выросли всего на 0,2%.

Я считаю, что во избежание «вымывания» из обращения лекарственных препаратов перечня ЖНВЛП, необходимо совершенствование механизмов регулирования цен этого сегмента лекарственных препаратов. В первую очередь это касается самых доступных по цене, самых дешевых лекарств — до 50 рублей по ценам регистрации производителей. Это один из главных предметов для беспокойства фармацевтического сообщества на сегодняшний день.

На данный момент пока более 90% лекарств локального российского производства выпускается из импортных субстанций. При этом все производство полностью построено на зарубежном оборудовании. Не удивительно, что цены на лекарства напрямую зависят от курсов иностранных валют. Если говорить об общем объеме потребления лекарств в натуральных измерителях — упаковках, то можно сказать, что 60-65% этого объема, в зависимости от сезона года, представлено лекарственными препаратами, произведенными в России. Но при этом, в денежном выражении, большую часть средств россияне тратят на импортные лекарственные препараты — порядка 75% от всех затрат на медикаменты.

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