Суд продлил аресты фигурантам дела о растрате средств «Роснано»

Басманный суд Москвы продлил сроки ареста и содержания под стражей трем фигурантам дела о присвоении 1 млрд рублей, выделенных госкорпорацией «Роснано» компании «НТ-фарма» на строительство фармзавода в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Москвы Юнона Царева.

«Суд продлил обвиняемому – гендиректору «НТ-фармы» Евгению Султанову – срок домашнего ареста до 16 апреля и до этого же срока продлено заключение под стражу предполагаемого бенефициара предприятия Рустама Атауллаханова», – цитирует Цареву РИА «Новости». Эту информацию Vademecum подтвердил адвокат Султанова Михаил Сазанов.

По его словам, суд также продлил до 16 апреля заключение под стражу экс-мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова.

О возбуждении уголовного дела по подозрению в растрате более 1 млрд рублей, которые «Роснано» выделила «НТ-фарме» на строительство фармзавода в Переславском районе Ярославской области, стало известно в середине ноября 2016 года. Тогда же были задержаны трое подозреваемых – предполагаемый бенефециар «НТ-фармы» Атауллаханов, бывший гендиректор компании Султанов, впоследствии заключивший сделку со следствием и отправленный под домашний арест, а также экс-мэр Переславля-Залесского Кошурников.

В ноябре прошлого года Сазанов подавал ходатайство в Генпрокуратуру о заключении с Султановым досудебного соглашения. Это ходатайство пока не было рассмотрено, сказал Сазанов Vademecum.

Как установили СКР, МВД и ФСБ, «работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО «НТ-фарма» от АО «Роснано», растрачены, и в результате завод до настоящего времени не построен». Тем не менее «Роснано» заявляет о своей уверенности в «успешном запуске предприятия осенью 2017 года».

Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере, Кошурников – в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий.

Источник: «РИА Новости»

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