Минфин согласовал закон об освобождении лизинга медизделий от НДС

Минфин России согласовал с Минздравом, Минэкономразвития и Минпромторгом законопроект об освобождении оказания услуг лизинга важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

«Минфином России подготовлен и согласован с Минздравом, Минэкономразвития и Минпромторгом законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг по передаче… медицинских изделий по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) с правом выкупа», – цитирует РИА «Новости» письмо Минфина от 15 декабря 2016 года..

Освободить оказание услуг лизинга важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий от НДС Минфин предложил еще в июле 2016 года. В ведомстве считают, что такие меры поддержат отечественных производителей соответствующих медицинских товаров, а также сырья и комплектующих для их производства.

В конце июня 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС импортное сырье и комплектующие изделия, предназначенные для производства медицинских товаров, аналоги которых не производятся в РФ. Соответствующее правило распространяется на перечень медицинской продукции, утвержденный правительством в октябре 2015 года. В него, в частности, вошли очковая оптика, средства для реабилитации инвалидов, а также диагностическое оборудование.

Источник: «РИА Новости»

vademec