Правила торговли спиртосодержащими лекарствами ужесточат к 14 июня

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минфину, Минздраву и Минсельхозу до 14 июня 2017 года внести поправки в действующее законодательство, предусматривающие ужесточение правил продажи спиртосодержащих лекарств. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

«Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минздраву России (В.И. Скворцовой) и Минсельхозу России (А.Н. Ткачеву) обеспечить подготовку и внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения», – говорится в документе. Аналогичное поручение ранее дал правительству Президент России Владимир Путин.

Ужесточение законодательства связано с массовым отравлением средством для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске в декабре 2016 года. В продукте, на этикетке которого располагалась надпись «не употреблять вовнутрь», присутствовал метанол. В результате происшествия скончались 77 человек.

Поручения президента коснулись не только правил розничной продажи спиртосодержащих лекарств, но и производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с содержанием этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования этих видов деятельности.

Источник: Правительство России

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