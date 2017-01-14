Капитализация крупных фармкомпаний снизилась на $24,6 млрд за 20 минут

Акции крупнейших фармацевтических компаний мира подешевели после заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости снижения цен на лекарства.

«Наша страна – самый крупный потребитель лекарств во всем мире, и, несмотря на это, мы до сих пор не умеем нормально торговаться. Теперь мы намерены торговаться с фармкомпаниями и сэкономить на этом миллиарды долларов», – сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

Как только Трамп упомянул тему снижения стоимости препаратов и налоговые инверсии, которые «проворачивали» фармкомпании до принятия закона, запрещающего соответствующие сделки, акции крупных фармпроизводителей начали резко падать. В частности, общая капитализация девяти производителей – Johnson&Johnson, Pfizer, Merck, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Celgene и Eli Lilly – за 20 минут снизилась на $24,6 млрд.

Акции Bristol-Myers снизились на 5,5%, AbbVie – на 4,2%, Celgene — на 3,5%, Pfizer – на 2,75%, Eli Lilly – на 2,6%, Gilead – на 2,3%, Amgen – на 2,27%, Johnson&Johnson – на 1,61%.

Сохранить и даже немного увеличить стоимость акций удалось фармкомпании Merck: стоимость ее ценных бумаг выросла на 1,67% на фоне новости о том, что Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) решило ускорить процедуру рассмотрения данных о препарате для лечения рака легких. Это же известие способствовало падению акций Bristol-Myers, которая разрабатывает аналогичное лекарство.

Главный исполнительный директор AbbVie Ричард Гонзалес после выступления Трампа пообещал, что в 2017 году компания не будет поднимать цены на лекарства более чем на 10%. «Сейчас идет большая дискуссия о ценообразовании. Мы должны убедиться, что действуем соответствующим образом, и продемонстрировать ценность продуктов, которые представляем», – сообщил Гонзалес.

Борьба с завышенными ценами на лекарства стала одним из пунктов предвыборной кампании как Дональда Трампа, так и его соперницы – кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Заявления последней также были причиной резкого снижения стоимости акций фармацевтических компаний.

Источник: Fortune

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