Shire заплатит $350 млн из-за обвинений в подкупе врачей

Ирландская фармкомпания Shire заплатит $350 млн, чтобы урегулировать обвинения в подкупе врачей и других незаконных способах продвижения биоинженерного пластыря Dermagraft. Обвинение было предъявлено компании Advanced BioHealing, которую Shire купила в 2011 году.

Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, Shire согласилась на выплаты для урегулирования претензий, предъявленных 38 штатами, в том числе штатом Нью-Йорк и округом Колумбия. Advanced BioHealing и Shire обвинялись в том, что они незаконно продвигали биоинженерный пластырь Dermagraft, предназначенный для лечения диабетической стопы – патологии, возникающей у пациентов с сахарным диабетом и проявляющейся в виде язв на ступнях.

Dermagraft производится на основе клеток кожи крайней плоти младенцев и биополимерного каркаса. При наклеивании пластыря на язву клетки кожи способствуют росту здоровой ткани, а также вырабатывают белки, которые ускоряют заживление раны. Несмотря на перспективы применения разработки, в начале 2014 года Shire продала Dermagraft американской компании Organogenesis за $650 млн.

По словам генерального прокурора Нью-Йорка, для увеличения продаж Dermagraft с 2007 по 2014 год менеджеры по сбыту поощряли врачей деньгами и другими ценностями: оплачивали шикарные ужины, напитки, развлечения и путешествия, покупали медицинское оборудование и расходные материалы, платили за выступления и лекции, которые никто не проводил, а также просто передавали врачам деньги в конвертах и переводили на карточку. Shire и Advanced BioHealing также обвинили в том, что они предлагали врачам использовать Dermagraft при терапии состояний, не указанных в инструкции по применению. Такая практика коррелирует с результатами исследования, проведенного в США: ученые подтвердили, что врачи намного охотнее прописывают пациентам лекарства тех компаний, которые не жалеют денег на угощение.

В Shire подчеркнули, что согласие на урегулирование претензий не подразумевает признания вины компании. «Мы рады, что решили этот вопрос, и верим, что условия урегулирования дела отражают, как тесно Shire взаимодействовала с Министерством юстиции на протяжении этого длительного расследования», – заявили в компании.

Shire Plc – ирландская биофармацевтическая компания, основанная в 1986 году. Shire специализируется на препаратах для лечения редких заболеваний, неврологических, желудочно-кишечных заболеваний. Выручка компании в 2015 году составила $6,4 млрд.

Источник: Министерство юстиции США

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