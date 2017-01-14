Миноритарии «Фармстандарта» потребовали с владельцев компании более 500 млн рублей

Миноритарии ПАО «Фармстандарт» подали иски к контролирующему акционеру компании с требованием доплатить им за принудительно выкупленные акции свыше 500 млн рублей. В ноябре 2016 года «Фармстандарт» остановил торги акциями на Московской бирже, а в декабре завершил процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных владельцев, вернув себе статус частной компании.

Иски к основному владельцу «Фармстандарта», компании с ограниченной ответственностью «Огмент Инвестментс Лимитед» (Augment Investments), Валерий Приседский и Руслан Авдеев подали в конце декабря 2016 года. Миноритарии потребовали от компании возмещения убытков в связи с «ненадлежащим определением цены выкупаемых акций», говорится в материалах Арбитражного суда Московской области. Общая сумма исковых претензий составила 554,5 млн рублей. 9 и 10 января исковые заявления были приняты к производству. «Фармстандарт» не предоставил Vademecum оперативный комментарий.

В июне 2016 года Augment Investments в рамках обязательного предложения о выкупе предложила за одну акцию 1,028 тысячи рублей. В октябре цена предложения была повышена до 1,05 тысячи рублей за акцию.

О намерении «Фармстандарта» стать частной компанией стало известно весной 2015 года. Непубличность позволит лучше решать стратегические задачи и не зависеть от волатильности рынков, объясняла компания.

В октябре Augment Investments, принадлежащая Виктору Харитонину и Егору Кулькову, консолидировала 98,12% акций компании и направила требование о принудительном выкупе акций, торгующихся на Московской бирже. 12 декабря «Фармстандарт» объявил о завершении процедуры принудительного выкупа акций. В результате этого Augment Investments получила право распоряжаться 100% уставного капитала компании, при этом в прямом распоряжении у нее оказались 96,2% акций, в косвенном – 3,8% акций (через подконтрольную организацию ОАО «Фармстандарт-Лексредства»).

ПАО «Фармстандарт» – один из крупнейших российских фармпроизводителей, входит в ТОП3 дистрибьюторов бюджетного рынка Vademecum. В первом полугодии 2016 года выручка «Фармстандарта» составила 28,4 млрд рублей (+86% к аналогичному периоду 2015- го), чистая прибыль – 4,7 млрд рублей (+26%). Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

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