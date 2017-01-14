Миронов: в России слишком высокие цены на лекарства

Для 80% населения России цены на лекарства – непреодолимый барьер, 49% покупателей безрецептурных лекарств вынуждены игнорировать рекомендации врачей, так как цены на рекомендованные им препараты оказываются слишком высокими, сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Ведущие эксперты отрасли с горечью констатируют, что даже онкологические пациенты получают необходимые лекарства только в каждом третьем-четвертом случае. Считаю, что сама специфика лекарства как товара требует активного государственного вмешательства в процессы поставок и реализации. В противном случае, если все пустить на самотек, у нас рынок лекарств переместится на третье место после известного рынка оружия и наркотиков, и огромное количество (просто как грибы растут) аптек – лишнее тому свидетельство», – возмутился депутат.

Ссылаясь на данные Росстата, Миронов также сообщил, что цены на лекарства в 2016 году выросли на 23%, цены на препараты из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП) – на 9%. По его мнению, в процесс поставки и реализации лекарств необходимо «государственное вмешательство».

Миронов также сообщил о сокращении количества медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, переход к подушевому финансированию вынуждает медицинские учреждения экономить на всем. Чиновник призвал исключить частные страховые компании из действующей модели ОМС и создать только государственные страховые организации.

«Людей реально выталкивают в платную медицину. От всего этого безобразия в выигрыше остаются только частные страховые компании, которые паразитируют на государственном бюджете. В них оседают огромные деньги, которые идут через Фонд обязательного медицинского страхования. И мы опять видим ту же самую систему: приватизация прибыли и национализация убытков от ухудшения здоровья нашего населения», – заявил чиновник.

12 октября 2016 года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что при госзакупках лекарств фиксируются случаи значительного завышения цен. В связи с этим глава государства предложил заняться этим вопросом спецслужбам, уделив особое внимание не только фармпроизводителям и оптовикам, но и ответственным за регулирование рынка чиновникам.

Источник: Официальный сайт Партии «Справедливая Россия»

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