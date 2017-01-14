Минздрав России нарушил Закон о защите конкуренции при организации международной конференции в Москве

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) определила, что Министерство здравоохранения РФ установило избыточные требования в конкурсной документации на право проведения конференции, что нарушает статью 17 Закона о защите конкуренции.

Напомним, в 2014 году Минздрав России провел конкурс на оказание услуг по организации подготовки и проведению в Москве 6 сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака в период с 13 октября по 18 октября 2014 года.

Согласно конкурсной документации, в критериях оценки заявок учитывалось наличие у участника конкурса опыта организации и проведению мероприятий международного уровня ВОЗ и/или реализованные совместно с ВОЗ, что по мнению ФАС России, создает условия, при которых победителем в подобных конкурсах будет постоянный и узкий круг организаций.

Лучшим условием исполнения госконтракта по стоимостному критерию было признано предложение ООО «Группа компаний ИНКОННЕКТ» – 140 млн. рублей. По нестоимостным критериям проходил только один участник, который впоследствии и был признан победителем – ООО «АКАДЕМСЕРВИС». При этом ООО «АКАДЕМСЕРВИС» было дано наибольшее ценовое предложение (около 190 млн. рублей).

«Минздрав России нарушил пункт 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившийся в установлении избыточных требований в конкурсной документации при проведении открытого конкурса на право заключения госконтракта на оказание услуг по организации мероприятия в 2014 году», — уточнил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

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