Совет директоров ОАО «Биосинтез» возглавил Арун Кумар Раджпут Минздрав России нарушил Закон о защите конкуренции при организации международной конференции в Москве » ООО «Самсон-Мед» предоставлен земельный участок под строительство фармзавода В рамках реализации стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга строительства производства фармацевтической продукции согласовано постановление Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении инвестору ООО «Самсон-Мед» земельного участка в городе Пушкин, на Автомобильной улице, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга. На земельном участке площадью более 27 тысяч кв. м. инвестор планирует построить высокотехнологическое производство современных и инновационных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами. Объем инвестиций в строительство завода составляет 4,5 миллиарда рублей. gmpnews