Проект модернизации производственных мощностей «Полисан» признан стратегическим

Проект модернизации производственных мощностей фармацевтического завода «Полисан» признан стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга, а компания ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» стратегическим инвестором Санкт-Петербурга, информирует Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга.

Инвестор ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга планирует провести модернизацию производственных мощностей фармацевтического завода «Полисан» и построить объекты третьей очереди производства на улице Салова. Реализация проекта началась в 2014 году, завершить планируется в 2019 году. Объем инвестиций составит порядка 4,5 миллиарда рублей.

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» является разработчиком и производителем оригинальных отечественных лекарственных препаратов, не имеющих зарубежных аналогов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и получивших премии Правительства РФ в области науки и техники в 2004 и 2010 годах.

gmpnews